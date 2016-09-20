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شاهد: افتتاح معرض فني حول سوريا في رام الله

20/9/2016

افتتحت فنانة سورية شابة من الجولان المحتل معرضا فنيا فرديا في رام الله بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة لتقدم أعمالا فنية مُستلهمة من علاقتها بسوريا.

يضم المعرض الذي يحمل عنوان (ربطة شعر) وهو الأول للفنانة رندا مداح ما يزيد عن خمسين عملا فنيا من البرونز والطين والجبس تعكس ذكريات طفولة الفنانة وحنينها إلى سوريا.

وتوضح رندا أن أعمالها تنتمي إلى المكان الذي جاءت منه.

وبعد أن أكملت دراستها في دمشق عادت رندا (33 عاما) لمرتفعات الجولان. وعاشت الفنانة السورية أيضا فترة في الضفة الغربية حيث كانت تعمل في مشروعات فنية عديدة.

واستغرق إعداد رندا مداح لهذا المعرض الذي مولته ذاتيا عاما كاملا وكلفها نحو عشرة آلاف دولار.

وتوضح الفنانة السورية أنها تستخدم الطين والبرونز في نحت أعمالها.

وتظهر في أعمال رندا مداح المنحوتة في الجبس العديد من أشكال الطيور المعلقة إضافة إلى دمى العرائس.

وأوضحت رندا مداح أن هذه الأعمال الفنية ربما تعرض في القدس وأماكن أخرى بينها أبو ظبي في المستقبل القريب. وسيبقى معرض (ربطة شعر) مفتوحا للجمهور في رام الله حتى يوم 29 سبتمبر أيلول.

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