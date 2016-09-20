شاهد: إضرام النيران في مقري أكبر حزبين معارضين بالكونغو

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أربعة آخرون عندما هاجم مسلحون مقري أكبر حزبين معارضين في الكونغو.

وأضرم حوالي 50 مسلحا النار في مقر حزب " الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي " وحزب " قوى التجديد من أجل الوحدة والتضامن " في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي جان مارك كابوند :" لدينا تقارير لشهود تؤكد أن الرجال كانوا يرتدون زي الشرطة".

ويعتقد أن الهجمات جاءت ردا على الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها المعارضة أمس الاثنين ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي قتل خلالها 17 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين.

وقد اندلعت هذه الاضطرابات نتيجة لمطالبة اللجنة الانتخابية في الكونغو الأسبوع الماضي من المحكمة الدستورية النظر في تأجيل الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر نظرا لتعذر إكمال الاستعدادات في الوقت المناسب.

وتنتهي الولاية الثانية للرئيس جوزيف كابيلا في 19 كانون ثان/ديسمبر.

ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات بعد وتشعر المعارضة بالقلق من إمكانية سعي الرئيس (45 عاما) لتمديد حكمه.