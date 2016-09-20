تلفزيون مصر يذيع حوارا قديما للسيسي ومذيع"الفيديو جيم" ينتقد

وقع التلفزيون المصري في خطأ مهني حيث أذاع اليوم الثلاثاء حوارا أجرته قناة "بي بي إس" الأمريكية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وأذاع التليفزيون اللقاء حتى نهايته باعتبار أنه أجري أمس الاثنين مع الرئيس السيسي أثناء وجوده بنيويورك لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة.

وذكرت صحف مصرية أن صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، فتحت تحقيقا في الواقعة، التي اعتبرها البعض "فضيحة" يجب محاسبة المسئول عنها فورًا.

وقالت مصادر إنه تمت إقالة رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري على خلفية الواقعة.

وسخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة وكذلك من انتقاد الإعلامي أحمد موسى لها.

وطالب الإعلامي المصري أحمد موسى مساء الثلاثاء بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ووصفها بـ "الفضيحة"

ويذكر أحمد موسى سبق وأن عرض لقطات في برنامجه التليفزيوني فيديو قال إنه يتضمن مشاهد لقصف القوات الروسية لعناصر من تنظيم الدولة بسوريا، ولكن تبين أن الفيديو ما هو إلا في الحقيقة "لعبة فيديو جيم لأجهزة بلاي ستيشن".