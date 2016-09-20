ترامب للسيسي: ندعم مصر في "حربها ضد الإرهاب"

عبد الفتاح السيسي يلتقي دونالد ترامب-(غيتي)

أعرب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن "دعمه القوي" لما قال إنها "حرب" تخوضها مصر ضد "الإرهاب"، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الاثنين/الثلاثاء.

وذكرت الحملة الانتخابية لترامب أن "السيد ترامب أعرب عن دعمه القوي للرئيس السيسي في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وكيف أنه في ظل إدارة ترامب، ستكون الولايات المتحدة صديقا وفيا، وليس مجرد حليف، يمكن أن تعول عليه مصر في الأيام والسنوات المقبلة".

وذكرت الحملة أن اللقاء حضره السيناتور جيف سيشنز واللفتنانت جنرال مايكل فلاين، واثنين من كبار مستشاري ترامب للسياسة الخارجية.

وأشارت الحملة إلى أن ترامب أعرب عن شكره " لما فعله الشعب المصري في الدفاع عن بلدهم وجعل العالم مكانا أفضل خلال السنوات القليلة الماضية. كما أعرب عن احترامه الشديد للتاريخ المصري والدور القيادي الذي تضطلع به مصر في الشرق الأوسط".

وذكرت الحملة أن " ترامب أعرب عن تقديره لعلاقات مصر الوثيقة مع إسرائيل في مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن " ترامب أكد على أن مصر والولايات المتحدة لديهما عدو مشترك، وأهمية العمل سويا في دحر إرهاب الإسلام الراديكالي، ليس فقط على الصعيد السياسي والعسكري، لكن أيضا في مواجهة الأيدولوجية".

وقال ترامب إنه إذا انتخب رئيسا فإنه سيدعو السيسي إلى زيارة رسمية لواشنطن، كما أنه سيقوم بزيارة مماثلة لمصر.