بالفيديو: الجزيرة مباشر ترصد انطلاق السفينة "زيتونة" نحو غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة مغادرة السفينة "زيتونة" التابعة لأسطول الحرية 4 من محطتها الثانية بميناء أجاكسيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية متجهة إلى محطتها الثالثة بميناء ميسين الإيطالي في الطريق نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار.

وتجولت كاميرا الجزيرة مباشر بصحبة الزميلة حياة اليماني على متن "زيتونة" بصحبة 13 ناشطة من مختلف دول العالم، ويحملن جميعاً شعار المرأة الفلسطينية الغزاوية ورداء أبيض يحمل ألوان العلم الفلسطيني.

وتهدف القافلة النسوية إلى رفع الوعي العالمي بقضية الحصار ورفع أصوات نساء فلسطين عالياً وإخبار الغزاويات أنهن لسن وحدهن، ودعم الفلسطينيات المحاصرات في غزة منذ 10 سنوات فضلاً عن الهدم والدمار والحصار وقصف القطاع.

ومن بين المشاركات الإعلامية خديجة بنت قنة التي ارتدت الوشاح الفلسطيني والتي تذهب إلى القطاع للمرة الثانية، أما القبطان مادلين حبيب فهي أسترالية ذات أصول مصرية صعيدية وتتمرس قيادة السفن منذ 30 عاماً.

ومن اللافت مشاركة الناشطة الإسرائيلية يودات وهي مستشارة سياسية للنائبة حنين الزعبي بالكنيست.

ومن بين المشاركات أيضاً النائبة التونسية بمجلس النواب لطيفة حباشي، والطبيبة فوزية حسن من ماليزيا، وممثلة أمريكية وناشطات من كندا وأستراليا والعراق، ومن المتوقع أن تصل "زيتونة" إلى محطتها الثالثة خلال يومين.

ووصلت السفينة التابعة للتحالف الدولي لأسطول الحرية الرابع الذي يضم ناشطات من جنسيات مختلفة أمس الاثنين، إلى محطتها الثانية بجزيرة كورسيكا الفرنسية قادمة من المحطة الأولى بميناء برشلونة الإسباني، في طريقها إلى شواطئ قطاع غزة الفلسطيني بهدف كسر الحصار المفروض عليه.

واضطرت السفينة الثانية التي تحمل اسم "أمل" إلى العودة لميناء برشلونة بسبب عطل فني، على أن تعود لاحقاً، وتجدر الإشارة إلى أن السفينتين تم تجهيزهما بتبرعات فردية.

وتهدف القافلة إلى تسليط الضوء على معاناة أهالي غزة التي حوّلها الحصار إلى سجن مفتوح، وإبراز معاناة المرأة الفلسطينية التي تكابد الانعكاسات الإنسانية المترتبة على هذا الحصار الجائر، وتحاول إسرائيل إفشال مهمة القافلة والتعتيم عليها إعلامياً.