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بالصور: الاحتلال يعتدي على فلسطيني وأمه تستغيث ليتركوه

20/9/2016

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 28 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم صحفي وفتية قصر

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينية في بلدة العيسوية في مدينة القدس من بينهم ثلاثة فتية لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وأوضح أن اعتقالات قوات الاحتلال في كل من رام الله وبيت لحم وجنين طالت 14 فلسطينيا من بينهم صحفي وفتية قصر في حين أن قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات في كل من الخليل ونابلس وطولكرم كانت حصيلتها خمسة فلسطينيين.

وانهالت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطيني أثناء اعتقاله حيث انهال عدد من الجنود عليه بالضرب لإحكام سيطرتهم عليه قبل أن يوثقوه ويقتادوه معهم ولم تفلح دموع والدته التي احتضنته بقوة في أن تجعلهم يتركوه.

 

 

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