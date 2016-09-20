بالصور: الاحتلال يعتدي على فلسطيني وأمه تستغيث ليتركوه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 28 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم صحفي وفتية قصر

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينية في بلدة العيسوية في مدينة القدس من بينهم ثلاثة فتية لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وأوضح أن اعتقالات قوات الاحتلال في كل من رام الله وبيت لحم وجنين طالت 14 فلسطينيا من بينهم صحفي وفتية قصر في حين أن قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات في كل من الخليل ونابلس وطولكرم كانت حصيلتها خمسة فلسطينيين.

وانهالت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطيني أثناء اعتقاله حيث انهال عدد من الجنود عليه بالضرب لإحكام سيطرتهم عليه قبل أن يوثقوه ويقتادوه معهم ولم تفلح دموع والدته التي احتضنته بقوة في أن تجعلهم يتركوه.