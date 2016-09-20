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بالصور: استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي الخليل

20/9/2016
شهيد الخليل الفتى عيسى طرايرة

استشهد فتى فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، عقب تعرضه لإطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب الفتى عيسى سالم محمود طرايرة (16 عاما)، على مفرق وادي الجوز المدخل الرئيسي لبلدة بني نعيم، ومنعت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني من الوصول لتقديم العلاج له، وأُعلن عن استشهاده فيما بعد .

وأوضح رئيس بلدية بني نعيم، محمود مناصرة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى وتركته ينزف دون تقديم الإسعاف له، ما أدى لاستشهاده، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال لازالت تحتجز جثمان الفتى على مدخل بلدة بني نعيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الاقتراب من الفلسطيني المصاب قرب مدخل بني نعيم أو تقديم الإسعافات الطبية له.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الفتى حاول طعن جندي بآلة حادة أثناء تفتيشه ما أدى الى إطلاق النار عليه.

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في مدن الضفة والقدس، إثر موجة من عمليات  الطعن، وقامت بإغلاق مداخل عدة قرى وبلدات جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.

وفي رفح جنوب قطاع غزة أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم، نيران أسلحتها صوب الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في البحر دون وقوع إصابات.
 
 
 
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