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بالتزوير 800 مهاجر يحصلون على الجنسية الأمريكية بطريق الخطأ

19/9/2016

أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 800 مهاجر حصلوا على الجنسية الأمريكية بطريق الخطأ، وسط ارتفاع معدلات الاحتيال والتزوير في مجال الهجرة.

وقال جون روث المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر عنه اليوم، "منحت الحكومة الأمريكية، عن طريق الخطأ، الجنسية لـ 858 مهاجرًا على الأقل، وذلك على خلفية استخدامهم أسماء أو تواريخ ميلاد غير حقيقية في طلبات المواطنة".

وأرجع "روث" سبب هذه الالتباسات إلى "منح الحكومة أولئك المهاجرين الجنسية قبل أن تأخذ بصماتهم، وتتحقق من مصداقية بياناتهم".

وأضاف المفتش العام، أن "أولئك المهاجرين ينتمون لعدة دول، من تلك التي تمثل تهديدًا على الأمن القومي الأمريكي ( لم يسّمها).

ولم يوضح المفتش العام الموقف الذي تتخذه السلطات لاحقًا مع هؤلاء المهاجرين وما إذا كانت ستسحب منهم الجنسية أم لا.

والمواطنة هي حالة قانونية ينتمي فيها الشخص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنحه حق العيش والعمل فيها بدون خوف من الترحيل، إضافةً إلى حق الانتخاب، والترشح لمنصب سياسي.

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