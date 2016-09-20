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أمير قطر: شعار النظام السوري إما بشار أو حرق البلد

20/9/2016

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لوقف القتل الهمجي للسوريين لافتا إلى أن "النظام السوري بات يستورد المنظمات والمليشيات التي تشكل خطرا على الأمن الإقليمي".

وأضاف الشيخ تميم بن حمد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "النظام السوري شعاره إما بشار الأسد وإما حرق البلد"، مضيفا أن النظام تلقى إشارات على أنه لا سقف لما يمكن ارتكابه من جرائم بحق شعبه.

وألقى أمير قطر باللائمة على المجتمع الدولي الذي عجز عن حماية المدنيين في سوريا من القتل على يد النظام السوري، ووقفَ متفرجا على قتل هذا النظام لسكان داريا وتهجيرهم.

وأضاف الشيخ تميم أن "المجتمع الدولي سمح بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا"، مؤكدا أن "تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية عزز موقف الانقلابيين في اليمن".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إن إسرائيل لا تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بل تعمل على فرض أمر واقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن إسرائيل تقيم احتلالها على التمييز العنصري.

وأضاف أن قادة إسرائيل فشلوا في حل أي قضية، والفلسطينيون أكثر تمسكا بحقوقهم من أي وقت مضى، مؤكدا أن على "إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري في القرن الـ21".

وختم أمير قطر كلمته بالتأكيد على أنه "لا يجوز تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية المنفذ أو الضحية"، مشيرا إلى أنه لحماية الشباب من التطرف "يجب ألا نقتصر على المعالجات الأمنية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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