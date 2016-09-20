أردوغان: يجب ألا تؤوي أمريكا "إرهابيا" مثل غولن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان-أرشيف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة ألا "تؤوي إرهابيا" مثل رجل الدين فتح الله غولن ودعا إلى ضرورة حظر أنشطته في جميع أنحاء العالم.

ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا منذ عام 1999 ونفى التورط في محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليو تموز. وقالت واشنطن إنها لن تسلمه إلا إذا قدمت تركيا أدلة على تورطه الأمر الذي أثار خيبة أمل لدى الحكومة التركية.

وقال أردوغان في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء إن واشنطن "لا عذر" لها في إيواء غولن، وهو حليف سابق لأردوغان يقول مسؤولون أتراك إنه أقام شبكة من الأنصار على مدى عقود داخل القوات المسلحة والجهاز الإداري للدولة للسيطرة على تركيا.

وأضاف أردوغان في المقابلة التي جرت على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "إذا كانت الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا لنا وشريكا لنا في حلف شمال الأطلسي… فلا ينبغي عليها أن تسمح لإرهابي مثل غولن بإدارة منظمته على أرضها."

وقال أردوغان إن حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب قد يمددها البرلمان.

وتابع قائلا "يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أو لشهر واحد… يرجع الأمر للبرلمان في اتخاذ قرار بهذا الشأن."

وقال أردوغان إن تركيا تعتقد إنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في سوريا بدون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد .

وأضاف "يجب أن يحدد شعب سوريا مستقبلها… لماذا تدعم بعض الدول هذا القاتل (الأسد)؟… لا يمكن أن يكون الأسد جزءا من أي فترة انتقالية… على العالم أن يجد حلا لا يشمل الأسد… على الدول الأخرى احترام وحدة الأراضي السورية."

وتعنبر إيران وروسيا حليفتين رئيسيتين للأسد وتدعمانه منذ اندلاع الانتفاضة ضده في 2011.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي قال أردوغان: "أوفت تركيا بوعودها بشأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي… هذا مسار في اتجاهين وعلى الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده."

وأضاف أردوغان في المقابلة "لم نختتم هذه العملية… نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي صادقا بشأن هذه العملية."