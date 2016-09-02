يلدرم: تركيا ستطبع علاقاتها مع مصر وسوريا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أنَّ حكومته تتبع سياسة "الإكثار من الأصدقاء وتقليل الأعداء" في سياستها الخارجية، في مسعى منها لتحسين العلاقات مع كثير من الدول بعد تطبيعها مع روسيا وإسرائيل، ومنها دول كسوريا ومصر.

وقال يلدرم في حديثه خلال الاجتماع التقييمي للحكومة التركية الخامسة والستين، بعد مرور 100 يوم على تشكيلها: "طبَّعنا علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، وسندخل في حملة جديدة من أجل تطبيع علاقاتها مع دول أخرى من بينها مصر وسوريا".

وبخصوص عمليات مكافحة الإرهاب، أكد يلدرم أنَّ قيمة الخسائر التي تسبب بها حزب العمال الكردستاني في تركيا تقدر قيمتها بـ 10 مليارات ليرة تركية (3.3 مليار دولار).

وأضاف يلدرم أنَّ الخسائر التي ألحقها الحزب، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية، بـالمدن والقرى والمواطنين والقوات الأمنية، سيتم تلافيها خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأشار يلدرم إلى مصادرة القوات الأمنية خلال عملياتها، في جنوب شرقي البلاد، لـ 40 طنا من المخدرات، وتوقيف 8 آلاف و561 شخصا لتورطهم في عمليات تجارة المخدرات، مبديًا استغرابه من سماح بعض الدول الأوربية لأنصار هذه المنظمة من إقامة فعالياتهم رغم تهريب هذه المنظمة للمخدرات إلى أوربا.

وبين رئيس الحكومة ضبط 25 سيارة مسروقة في قضاء ليجا التابعة لولاية ديار بكر، كان يُخطط لتفخيخها وتفجيرها في المدن التركية، مبينا وجود 910 سيارات مسروقة في عموم تركيا، تتخذ التدابير اللازمة من أجل العثور عليها.