وفاة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف

إسلام كريموف

قالت مصادر حكومة ودبلوماسية في أوزبكستان اليوم (الجمعة) إن الرئيس إسلام كريموف قد توفي عن عمر يناهز 78 عاما.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر دبلوماسية قولها إن جنازة كريموف سوف تشيع غدا (السبت).

كان كريموف قد أصيب بجلطة في المخ مطلع هذا الأسبوع ونقل إلى المستشفى منذ يوم السبت الماضي، حيث تدهورت حالته الصحية.

وتأتي وفاة كريموف في ظل حالة من الغموض حول من سيخلفه في رئاسة أكبر بلد في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

ولم يعين كريموف خليفة له ويقول محللون إن انتقال السلطة سيتقرر على الأرجح خلف الأبواب المغلقة عن طريق مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين وأفراد أسرة كريموف.

وإذا ما أخفقوا في التوصل إلى اتفاق فقد تؤدي أي مواجهة مفتوحة إلى زعزعة الاستقرار في البلد الذي يقطنه 32 مليون نسمة.

وأوزبكستان مصدر رئيسي للقطن كما أنها غنية بالذهب والغاز الطبيعي.