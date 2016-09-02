هل تستعد أوزبكستان لإعلان وفاة إسلام كريموف ؟

رئيس أوزبكستان إسلام كريموف

صرح مصدر حكومي في قازاخستان لرويترز اليوم الجمعة بأن رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف يعتزم اختصار زيارته للصين والتوجه إلى أوزبكستان غدا.

وهذا التغيير المفاجئ في الخطط ربما يشير إلى أن حكومة قازاخستان قد تكون تتهيأ لإعلان وشيك عن وفاة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف.

وكانت حكومة أوزبكستان قد قالت اليوم الجمعة إن الحالة الصحية لرئيس البلاد إسلام كريموف، الذي يرقد حاليا في المستشفى، "حرجة".

وقال بيان صدر عن الحكومة اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لكريموف، الذي أصيب قبل عدة أيام بنزيف دماغي "تدهورت بشدة"، وأضاف البيان "وصف الأطباء حالة الرئيس الصحية بالخطيرة".

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في أوزباكستان، معلومات عن حركة غير اعتيادية في مدينة سمرقند، مسقط رأس كريموف، حيث تحدث بعضهم عن وجود عدد من أعضاء الحكومة في المدينة، والبدء في تنظيف وتجميل شوارعها.

وولد إسلام كريموف، في 30 يناير/ كانون ثاني 1938، في مدينة سمرقند التاريخية، ويحكم أوزباكستان منذ عام 1989. وأصيب في 27 أغسطس/ آب الماضي، بنزيف دماغي، نُقل على إثره للمستشفى، ولا يزال في العناية المشددة.