نتنياهو يتعهد بإعادة جثة جندي "قُتل" في غزة وحماس ترد

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة) بإعادة جثة جندي إسرائيل يقول جيش الاحتلال إنه قُتل في قطاع غزة، وذلك بعد يومين من إعلان لوزير الدفاع يصب في الاتجاه نفسه.

وقال نتنياهو في بيان له "باسم الشعب الإسرائيلي، نشاطر العائلة آلامها ونؤكد لها أننا سنواصل التحرك، لإعادة "أورون" لنتمكن من دفنه وفق التقليد اليهودي"، مقدما تعازيه إلى أسرة الجندي "أورون شاؤول" بعد وفاة والده هيرزل شاوول الجمعة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء التزامه العمل على استعادة جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في قطاع غزة، وذلك تعليقا على كلام نسبته إليه وسائل الإعلام وأثار ضجة كبيرة.

وكانت القناة العاشرة العامة للتلفزيون ذكرت أن وزير الدفاع اعتبر خلال حديثين خاصين أنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من استعادة جثتي (السرجنت أورون شاؤول) و(اللفتنانت هادار غولدن).

وتقول إسرائيل إنهما قتلا في قطاع غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع صيف 2014.

إلا أن حركة حماس أشاعت شكوكا عندما لم تؤكد كما لم تنف أن يكونا قتلا.

من جهته قال مشير المصري في تصريحات خاصة لـ " الجزيرة مباشر" إن حماس تنظر إلى هذه التقارير الإعلامية الإسرائيلية باعتبارها محاولة من جانب "الكيان الصهيوني" للحصول على أية معلومة حول مصير أسرى إسرائيل لدى حماس.

وأضاف أن المفاوضات غير المباشرة هي المسار الوحيد لدى إسرائيل للحصول على أية معلومات حول مصير الجنديين.

وأكد المصري أن المقاومة وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لديها شروط مسبقه للتفاوض.