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موريتانيا: السجن لمسؤولين اختلسوا المليارات من خزينة الدولة

2/9/2016

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ـ أرشيف

أصدرت محكمة مدينة أزويرات (780 كلم شمالي موريتانيا) مساء أمس (الخميس) أحكاما بالسجن مع النفاذ بحق 13 مسؤولا بخزينة الدولة الموريتانية أدينوا باختلاس المال العام وقضت المحكمة بإعادتهم للأموال التي سرقوها.

وكان تحقيق لوزارة المالية الموريتانية قد كشف عن قيام مسؤولين بخزينة الدولة باختلاس المليارات من الأوقية الموريتانية (الدولار يساوي 350 أوقية).

وقضت المحكمة بسجن أحد المسؤولين ثلاث سنوات في حين حكمت بسجن 12 آخرين عامين.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها "تشن حربا لا هوادة فيها" ضد الفساد، حيث مثل محاربة الفساد واحدا من أبرز عناوين الخطاب الحكومي منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة.

غير أن المعارضة ترى أن الحرب على الفساد مجرد شعار ترفعه الحكومة، وتتهمها بعدم الجدية في محاربة الفساد وبالانتقائية.

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