مصر والسودان وإثيوبيا تتعاقد مع شركتين لدراسة آثار سد النهضة

خبراء حذروا من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر

يعقد وزراء المياه والري والكهرباء في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاً في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل، للتوقيع على اتفاق مع شركتين لدراسة الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة على مصر والسودان.

وقال مصدر دبلوماسي إثيوبي لوكالة الأناضول: "سيتم التوقيع على عقد مع شركتين فرنسيتين ستكلفان بعمل دراستين حول الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" قبيل البدء بالاجتماع الوزاري.

وأوضح أن "البلدان الثلاثة اتفقت على تشكيل لجنة فنية ثلاثية عام 2013، واختارت شركتين فرنسيتين لتقديم دراستين في فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهراً، حيث تتولى شركة بي آر إل تنفيذ70 في المئة من الدراسة وشركة أرتيليا الباقي".

وذكر المصدر أن "تكلفة تنفيذ الدراسات حوالي 4 ملايين يورو، تدفعها الدول الثلاثة بالتساوي".

وكان مسؤول إثيوبي قد كشف للأناضول الأسبوع الماضي أن "بناء سد النهضة، سيتم في الموعد المحدد له في يونيو/حزيران 2017".

وانتقد مدير العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الإثيوبية "بوزنه تولشا"، ما تناولته وسائل إعلام مصرية حول توقف البناء بالسد إثر احتجاجات وقعت مؤخراً.

وأكد تولشا أن حكومة بلاده "حريصة كل الحرص على إكمال بناء السد في موعده"، واصفا المشروع بـ"القومي".

وبيّن تولشا أن "إجراء الدراستين حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن يحدثها السد، ستبدآن خلال شهر أو شهرين من التوقيع".

وأضاف أن "بناء السد مستمر ولن يتوقف، ولا توجد علاقة ما بين إجراء الدارسات وبناء السد، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات حوله".

وأرجع تولشا تأخر التوقيع على عقد الدراستين إلى "تواصل المشاورات حول كيفية إجراء تلك الدراستين".

وتحدثت صحف مصرية مؤخرا عن احتمال تأثير الاحتجاجات في إثيوبيا سلباً على خططها لبناء سد النهضة.

وشهد إقليما أرومو وأمهرا الشهر الماضي احتجاجات على خطة توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، واعتبر المحتجون أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأورومو".