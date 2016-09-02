فيديو: مشجع يقتحم الملعب ليُقبل قدم ميسي

اقتحم مشجع الملعب أثناء مباراة الأرجنتين وأورغواي (الخميس) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم من أجل "تقبيل قدم ليونيل ميسي" لكنّ طريقة توجه المشجّع كانت خطيرة حيث باغت ميسي بطريقة كادت أن توقعه.

وقام المشجّع بتقبيل قدم ميسي العائد عن اعتزاله القصير والذي كان صاحب هدف الفوز على أورغواي.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب دوليا إثر خسارة منتخب بلاده نهائي "كوبا أمريكا" أمام تشيلي بركلات الترجيح في نسختها المئوية في حزيران/يونيو الماضي، لكنه عاد عن قراره وسط مطالبة من الرأي العام الأرجنتيني والمسؤولين الرياضيين والسياسيين.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدف ميسي الوحيد على أورغواي.