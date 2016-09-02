شاهد: مهرجان للتراشق بكرات النار في السلفادور

في أوائل سبتمبر/أيلول من كل عام يحتفل السكان في بلدة نيجابا شمال السلفادور بالتراشق بكرات نارية، وهو تقليد يحرص عليه السكان المحليون كل عام تخليدا لذكرى انفجار بركاني ضخم وقع عام 1922 وأجبر جميع السكان على النزوح من المدينة.

وتقوم فكرة المهرجان على تكوين فريقين، وإشعال النار في كرات من القماش، ومن ثم يتقاذفون فيما بينهم بهذه الكرات المشتعلة.

وتبنت الكنسية هذا المهرجان إذ يعتبر تابعون لها أن المهرجان للاحتفال بأسطورة القديس "سان جيرنيمو الذي حارب الشيطان بكرات النار وحمى سكان نيجابا خلال ثورتهم أوائل القرن الماضي.

ويقام المهرجان منذ أكثر من عشر سنوات، وتخشى السلطات أن تخرج الأمور عن السيطرة لأنه لا يوجد قواعد واضحة للعب بكرات النار، ولكن على الرغم من الأخطار المحدقة، فإنه لم يسجل سوى عدد قليل من الإصابات الخطيرة.