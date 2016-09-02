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شاهد: لحظة انفجار قمر اصطناعي إسرائيلي في فلوريدا

2/9/2016

أعلن رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية "يستحاك بن يسرائيل" أن القمر الاصطناعي الإسرائيلي عاموس 6 انفجر مع الصاروخ الذي كان مركباً عليه واسمه "فالكون 9" في منصة لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية. .

وتعرضت المنصة لسلسلة انفجارات أثناء تجربة سبقت إطلاق القمر الاصطناعي الإسرائيلي إلى الفضاء، حسبما ذكرت  الإذاعة الإسرائيلية (الخميس) ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت شركة الفضاء التجارية "سبيس إكس" التي أنتجت الصاروخ "فالكون 9" إن خللا فنيا  لم يعرف سببه بعد هو الذي أدى إلى الانفجار . وتقدر تكاليف "عاموس 6" بنحو مائتي مليون دولار. 

وفي أول تعقيب لها على الحادث، قالت الصناعات الجوية الإسرائيلية إن "عاموس 6" هو أكبر قمر اصطناعي حجماً وتقدماً تم إنتاجه في إسرائيل.

وخطط للقمر الاصطناعي التابع لإحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية أن يوفر خدمات إنترنت في القارة الإفريقية لا سيما لشركة فيس بوك. وهوت أسهم الشركة بنسبة تسعة بالمئة في بورصة تل أبيب في أعقاب هذا الحادث.

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