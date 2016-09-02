شاهد: لحظة القبض على أخطر تمساح في أستراليا

بثت الشرطة الأسترالية عملية القبض على أخطر وأضخم تمساح في منطقة دوغلاس دالي القريبة من مدينة داروين شمالي البلاد.

وألقت الشرطة القبض على التمساح الذي يبلغ طوله 4.33 مترا، بعد أن أكل بعض الماشية من إحدى المزارع القريبة ما أشاع الخوف بين سكان المنطقة.

وأظهر شريط الفيديو الذي بثته الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قوات من الشرطة بالتعاون من حراس الحياة البرية، وهم يستخدمون مصيدة من الحديد لاحتجاز التمساح قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.

وقالت محطة "إيه بي سي" المحلية إن مالك عقار أبلغ الشرطة أنه شاهد تمساحا أكبر في المياه، وفي انتظار القبض عليه.

وأضاف مالك العقار أن هيئة الحية البرية دعت الناس إلى توخي الحذر حيث إن تماسيح المياه المالحة تعيش في نهاية المجاري المائية، ولذا يجب أن تتخذ الاحتياطات عند السفر، أو صيد الأسماك أو المشي في هذه المناطق.