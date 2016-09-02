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شاهد: قلم ثلاثي الأبعاد يمكنك من الرسم على الهواء

2/9/2016

اختراع جديد ربما يسهل الكثير من الأعمال على الفنانين والرسامين، إنه قلم يستخدم خاصية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكنك من تحويل أية كتابة أو رسم إلى شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.

القلم الجديد الذي تستطيع الرسم به في الهواء يسمى ثري دودلر "3Doodler" وهو اختراع خلفه شركة وبل وركرس "WobbleWorks" الأمريكية، لصاحبيها بيتر ديلورث، وماكسويل بوغ، وأنشت الشركة سنة 2010، يقع مقرها في بوسطن، ولا يتعدى عدد العاملين بها 15 موظفاً.

ويستعمل القلم اللدائن والبلاستيك التي تلين بالحرارة وتتصلب عند التبريد، ولذلك فإن المادة تتدفق من القلم بدقة شديدة ويقوم معالج صغير في فتحة القلم بتبريد اللدائن ما يكسبها الشكل الصلب لما تقوم برسمه.

ويبلغ سعر القلم 99 دولارا أمريكيا ولكنه ليس متوفرا في الأسواق حتى الآن، بل متوفر بالحجز المسبق على موقع الشركة على الإنترنت. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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