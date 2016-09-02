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شاهد: سقوط صواريخ على مناطق ببغداد بعد انفجار مستودع أسلحة

2/9/2016

قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية إن انفجارا وقع بسبب حريق في مستودع أسلحة بشرق بغداد اليوم الجمعة (2 من سبتمبر/أيلول) ما أدى لسقوط صواريخ على مناطق مجاورة ومقتل أربعة سكان على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وأضافت المصادر أن المستودع ملك مليشيا الحشد الشعبي التي تشارك في قتال تنظيم الدولة .

وأوضحت المصادر إن الصواريخ انطلقت من المستودع وألحقت تلفيات بمنازل ومتاجر وسيارات في ثمانية مواقع وأضرمت النار في مصنع للدقيق لا يزال مشتعلا بعد ساعتين من الانفجار.

وقال سكان إن عمودا من الدخان تصاعد في حي العبيدي الشيعي حيث يقع المستودع.

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