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شاهد: ترامب يتعهد بوقف استقبال المهاجرين من سوريا وليبيا

2/9/2016

قال المرشح الجمهوري لرئاسة في أمريكا دونالد ترامب إنه سيعمل على وقف استقبال اللاجئين القادمين من سوريا وليبيا حال وصوله إلى سدة الحكم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر انتخابي بولاية أريزونا أنه سيعمل على وقف استقبال عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين سوريا لأنهم يشكلون خطرا على أمريكا بسبب عدم امتلاكهم أي وثائق على حد زعمه.

وأوضح أنه يعتزم تعميم نوع آخر من الإصلاحات على جميع طالبي الهجرة وهو التوفيق الأيدلوجي، مؤكدا أنه إجراء في غاية الأهمية، حتى يضمن أن يسمح لهم بالعيش داخل أمريكا يؤمنون بالأفكار والقيم الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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