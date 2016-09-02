شاهد: ترامب يتعهد بوقف استقبال المهاجرين من سوريا وليبيا

قال المرشح الجمهوري لرئاسة في أمريكا دونالد ترامب إنه سيعمل على وقف استقبال اللاجئين القادمين من سوريا وليبيا حال وصوله إلى سدة الحكم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر انتخابي بولاية أريزونا أنه سيعمل على وقف استقبال عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين سوريا لأنهم يشكلون خطرا على أمريكا بسبب عدم امتلاكهم أي وثائق على حد زعمه.

وأوضح أنه يعتزم تعميم نوع آخر من الإصلاحات على جميع طالبي الهجرة وهو التوفيق الأيدلوجي، مؤكدا أنه إجراء في غاية الأهمية، حتى يضمن أن يسمح لهم بالعيش داخل أمريكا يؤمنون بالأفكار والقيم الأمريكية.