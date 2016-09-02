سامسونغ تبحث سحب "نوت 7" من الأسواق

سامسونغ تبحث سحب نوت 7

تبحث شركة سامسونغ العملاقة للإلكترونيات سحب أجهزة جالاكسي نوت 7 الجديدة وسط أنباء بأن بعض الهواتف احترقت بسبب مشاكل في البطارية.

وقال شخص قريب من الأمر لرويترز، طلب عدم نشر اسمه، إن المناقشات لم تنته بعد وإن الشركة لم تتخذ قرارا بشأن أمور معينة مثل الجدول الزمني للسحب المحتمل أو عدد الهواتف التي قد تتأثر بالقرار.

وامتنعت سامسونغ عن التعليق على أية خطة تتعلق بسحب هذه الهواتف المتطورة التي كانت محور شكاوى على الإنترنت من مستخدمين قالوا إن هواتفهم احترقت أثناء الشحن.

ويتوقع محللون حل مشاكل نوت 7 سريعا لكن المشاكل القائمة قد تعرقل انتعاش سوق هواتف سامسونج بعد سلسلة نجاحات عوضت تقلص نصيب الشركة في السوق.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية تعلق آمالها على هواتف نوت 7 للحفاظ على قوة دفع مبيعاتها القوية في النصف الثاني من العام أمام منافسة شديدة من شركات مثل أبل المتوقع أن تطرح أحدث منتجاتها من أجهزة آي فون الأسبوع المقبل.