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زوجة ترامب تقاضي صحيفة بريطانية بسبب مزاعم جنسية

2/9/2016

ترامب وزوجته ميلانيا ـ غيتي إيميدجز

رفعت ميلانيا ترامب، زوجة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" ومدون مقره الولايات المتحدة بسبب تقارير ذكرت أنها كانت تعرض تقديم خدمات جنسية مقابل المال خلال تسعينيات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "هوليوود ريبورتر".

ورفعت زوجة ترامب دعوى تشهير يوم الخميس ضد الصحيفة والمدون "ويبستر جريفين تاربلي" بعد أن ذكرا في تقارير أنها عاشت في خوف من أن يتم الكشف عن ماضيها المزعوم بشأن تقديم خدمات جنسية للأثرياء أثناء عملها في وكالة لعارضات الأزياء في نيويورك.     

ومنذ ذلك الحين تراجع المدون والصحيفة عن مقالاتهما، واعتذرا لترامب.       

وقالت "ديلي ميل" إن ما نشرته لم يكن يهدف إلى أو يرجح أن زوجة ترامب عملت في مجال تقديم خدمات جنسية.     

وطالبت ميلانيا المولودة في سلوفينيا وتزوجت ترامب عام 2005، بتعويض حده الأدنى  75 ألف دولار من كل من الصحيفة والمدون.      

واستند مقال "ديلي ميل" إلى حد كبير إلى سيرة ذاتية غير معتمدة لميلانيا من جانب صحفي سلوفيني ومقالة نشرت في مجلة "سوزي" السلوفينية.      

وأفادت الوثائق المقدمة للمحكمة بأن "ديلي ميل" كتبت مقالها رغم "التشكك القائم على وعي وإدراك في صحة تلك الادعاءات".      

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