الجنائية الدولية تحقق في عدوان إسرائيل على غزة عام 2014

أعلن مسؤول إسرائيلي الجمعة أن إسرائيل تستعد لاستقبال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لتحديد ما اذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقا في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه: "ستكون هذه زيارة غير مسبوقة لفريق العمل الذي سيصل قريبا".
وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعين على فريق المحكمة أن يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على المضي في القضية قبل أن تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت اسرائيل ستسمح بدخول فريق المحكمة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصوصا أن إسرائيل تسيطر على كل المعابر الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر.
وأثارت السلطة الفلسطينية غضب إسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 التحقيق في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة صيف عام 2014.
واستمر العدوان الإسرائيل على غزة 50 يوما وأسفر عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا وفق الامم المتحدة، بينما قتل 73 إسرائيليا معظمهم من جنود الاحتلال.
ورفضت إسرائيل، التي لم توقع معاهدة إنشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح هذا التحقيق.