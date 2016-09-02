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الجبير: إيران رفعت وتيرة أنشطتها السرية لزعزعة دول المنطقة

2/9/2016

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي – أ ف ب

شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما على إيران، قائلا إن طهران زادت وتيرة تدخلها في سوريا ودعمها لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في العاصمة اليابانية طوكيو، أن على إيران أن تختار بين منطقي الثورة والدولة.

وشدد الجبير على أن إيران رفعت من وتيرة أنشطتها السرية لزعزعة دول المنطقة, وقال "نحن لا نرى تغييرا في كل هذا،  فإيران تعمل على تهريب الأسلحة إلى البحرين والكويت والسعودية".

وطالب إيران بأن تقرر ما إذا كانت ثورة أو دولة, "فإذا كانت ثورة ولا تحترم القانون الدولي وتعمل على نشر ثورتها والموت والدمار، فنحن لا نستطيع التعامل معها".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في "أن تغير إيران (التي وصفها بالبلد العريق وصاحبة التاريخ) السياسات التي تبنتها بعد الثورة  لتصبح عضوا في المجتمع الدولي وفي موقع جيد، وستكون لنا معها علاقات جيدة حينها".

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