مقتل 12 من مليشيا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

الحرب في سوريا – أرشيف

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، الأحد، عن مقتل 12 من عنصرا من مليشيا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في معارك مع قوات المعارضة في سوريا.

وذكرت الوكالة، أن 9 من مليشيا "لواء زينبيون" الباكستانية و3 من مليشيا "لواء فاطميون" الأفغانية، والتي تقاتل تحت إمرة "الحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك ضد فصائل معارضة في حلب، دون أن تحدد زمان مقتلهم.

وأشارت الوكالة إلى أن جثث القتلى ستدفن يوم الجمعة المقبل في مدينة "قم" جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وتخضع هذه المليشيا الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري لإشراف فيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري".

جدير بالذكر أن نحو 1300 عسكري إيراني على الأقل لقوا حتقهم في سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011.