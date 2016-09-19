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مصر تتفاوض مع الصين الأسبوع المقبل لاقتراض ملياري دولار

19/9/2016

قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الاثنين إن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.

جاءت تصريحات معيط للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة بعدما قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك لرويترز في وقت سابق اليوم إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل بملياري دولار دون الخوض في تفاصيل.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف يوم الخميس الماضي أه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وذكر كوجك اليوم الاثنين أن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال كوجك "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام".

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وزادت الأوضاع صعوبة عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

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