البث الحي
منوعات

فيديو: يساعد شقيقه المصاب للانتصار عليه

19/9/2016

ساعد رياضي بريطاني شقيقه على الفوز عليه في السباق الختامي لموسم منافسات رياضة الثلاثي لعام 2016.

وبينما كان جوني براونلي يستعد للفوز بلقب الموسم للمرة الثانية، إلا أنه بدأ يتهاوى قبل 700 متر فقط من خط النهاية إثر إصابته بضربة شمس.

فما كان من أخيه ألاستير إلا أن توقف وساعده على إكمال السباق ليسقط على خط النهاية ويحل ثانيا خلف الإسباني ماريو مولا.

وقال ألاستير إن جوني كان يجب أن يصل إلى خط النهاية لوجود الأطقم الطبية هناك وإلا فإن وضعه الصحي كان سيصبح خطرا.

ولم يتم احتساب النتيجة رسميا لحصول جوني على مساعدة خارجية.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)