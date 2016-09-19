فيديو: يساعد شقيقه المصاب للانتصار عليه

ساعد رياضي بريطاني شقيقه على الفوز عليه في السباق الختامي لموسم منافسات رياضة الثلاثي لعام 2016.

وبينما كان جوني براونلي يستعد للفوز بلقب الموسم للمرة الثانية، إلا أنه بدأ يتهاوى قبل 700 متر فقط من خط النهاية إثر إصابته بضربة شمس.

فما كان من أخيه ألاستير إلا أن توقف وساعده على إكمال السباق ليسقط على خط النهاية ويحل ثانيا خلف الإسباني ماريو مولا.

وقال ألاستير إن جوني كان يجب أن يصل إلى خط النهاية لوجود الأطقم الطبية هناك وإلا فإن وضعه الصحي كان سيصبح خطرا.

ولم يتم احتساب النتيجة رسميا لحصول جوني على مساعدة خارجية.