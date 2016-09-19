البث الحي
منوعات

شاهد: ميدان في لندن يتحول لـ "مقبرة" سترات نجاة اللاجئين

19/9/2016

قبيل قمة الأمم المتحدة للهجرة في نيويورك وضع ناشطون في لندن الآلاف من سترات النجاة في ميدان البرلمان للاحتجاج على أزمة اللاجئين في أوربا.

وأنشأ الناشطون ما وصفوه بمقبرة سترات النجاة التي تشمل 2500 سترة نجاة منظمة في صفوف أمام ساعة بيغ بن ومقر البرلمان.

وارتدى مهاجرون هذه السترات أثناء الرحلة الخطيرة لعبور البحر من تركيا إلى اليونان.

ورفعت أزمة اللاجئين التي أججها النزاع في سوريا عدد طالبي حق اللجوء السياسي على مستوى العالم إلى مستوى قياسي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذه الأزمة زادت العدد الكلي لتدفقات المهاجرين.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة العالمية إلى أن عدد طالبي اللجوء تضاعف في العام 2015 إلى  مليون و650 ألف شخص.

وقالت نقلا عن أرقام من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن واحدا من كل أربعة من طالبي حق اللجوء جاء من سوريا.

ويطلب نحو 75 في المئة من المهاجرين اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي وتتصدر ألمانيا الدول المرغوبة من قبل اللاجئين.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)