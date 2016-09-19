شاهد: ميدان في لندن يتحول لـ "مقبرة" سترات نجاة اللاجئين

قبيل قمة الأمم المتحدة للهجرة في نيويورك وضع ناشطون في لندن الآلاف من سترات النجاة في ميدان البرلمان للاحتجاج على أزمة اللاجئين في أوربا.

وأنشأ الناشطون ما وصفوه بمقبرة سترات النجاة التي تشمل 2500 سترة نجاة منظمة في صفوف أمام ساعة بيغ بن ومقر البرلمان.

وارتدى مهاجرون هذه السترات أثناء الرحلة الخطيرة لعبور البحر من تركيا إلى اليونان.

ورفعت أزمة اللاجئين التي أججها النزاع في سوريا عدد طالبي حق اللجوء السياسي على مستوى العالم إلى مستوى قياسي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذه الأزمة زادت العدد الكلي لتدفقات المهاجرين.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة العالمية إلى أن عدد طالبي اللجوء تضاعف في العام 2015 إلى مليون و650 ألف شخص.

وقالت نقلا عن أرقام من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن واحدا من كل أربعة من طالبي حق اللجوء جاء من سوريا.

ويطلب نحو 75 في المئة من المهاجرين اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي وتتصدر ألمانيا الدول المرغوبة من قبل اللاجئين.