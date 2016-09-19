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شاهد: مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس المصري بنيويورك

18/9/2016

تظاهر مصريون الاثنين في نيويورك ضد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما نظم مصريون أخرون معظمهم من الأقباط وقفات مؤيدة له.

وكانت الكنيسة المصرية قد دعت رعاياها في الولايات المتحدة للاحتشاد أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد الرئيس المصري. 

وفيما رفع معارضو السيسي صورا لشعار رابعة الذي يمثل مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس آب 2013، في حين رفع مؤيدوه صورا له ولافتات ترحيب به.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو تموز 2013 يحرص الرئيس المصري على حشد طوابير مؤيده له في البلدان التي يسافر إليها في محاولة منه لإقناع الدول المستضيفة بحسب مراقبين بأن توليه الحكم كان بثورة شعبية لا بانقلاب عسكري.

ووصل السيسي الأحد، إلى نيويورك في زيارة تستغرق 4 أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرأس اجتماع مجلس "الأمن والسلم الإفريقي" واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

المصدر : الجزيرة مباشر
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