البث الحي
منوعات

شاهد: ما وراء الكلاويس " الخطة مغاوري"

19/9/2016

بث الفنانان الساخران المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "الخطة مغاوري" على موقع الجزيرة مباشر.

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة بشكل ساخر أزمات مصر، وخطط الحكومة لمعالجتها، وأوضح الدكتور عيد سعيد أن الخطة اسمها "مغاوري" وهو بواب عند الدكتور سعيد، ولديه 11 طفلا، مشيرا إلى أن حياة مغاوري كانت حياته كلها سعادة.

وأضاف عيد سعيد أنه شغل مغاوري بأن أعطاه 10 آلاف جنيه ليفتتح بهم مشروعا، وما كان منه إلا انشغل، وانتهت سعادته، وهو مثال لما تمارسه الحكومة مع الشعب، حيث ترفع الأسعار، مع نقص السلع، واختفاء الأدوية.

وأوضح أن مغاوري انتهى بمغاوري إلى الهروب وأنه شكاه أمام القضاء، ونجحت الخطة معه حيث يعيش تحت "الكوبري" أي الجسر، حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)