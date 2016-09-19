شاهد: ما وراء الكلاويس " الخطة مغاوري"

بث الفنانان الساخران المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "الخطة مغاوري" على موقع الجزيرة مباشر.

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة بشكل ساخر أزمات مصر، وخطط الحكومة لمعالجتها، وأوضح الدكتور عيد سعيد أن الخطة اسمها "مغاوري" وهو بواب عند الدكتور سعيد، ولديه 11 طفلا، مشيرا إلى أن حياة مغاوري كانت حياته كلها سعادة.

وأضاف عيد سعيد أنه شغل مغاوري بأن أعطاه 10 آلاف جنيه ليفتتح بهم مشروعا، وما كان منه إلا انشغل، وانتهت سعادته، وهو مثال لما تمارسه الحكومة مع الشعب، حيث ترفع الأسعار، مع نقص السلع، واختفاء الأدوية.

وأوضح أن مغاوري انتهى بمغاوري إلى الهروب وأنه شكاه أمام القضاء، ونجحت الخطة معه حيث يعيش تحت "الكوبري" أي الجسر، حتى الآن.