شاهد: لحظة غرق سفينة تقل حجاجاً مسلمين بتايلاند

التقط أحد الهواة مقطعاً مصوراً للحظة اصطدام وغرق السفينة التي كانت تقل حجاجاً مسلمين في تايلاند، ما أسفر عن وفاة 15 شخصاً على الأقل، وإصابة 40 آخرين.

وتواصل فرق الاغاثة، اليوم الاثنين، بحثها في نهر شاو فرايا عن 11 تايلاندياً ما زالوا مفقودين غداة غرق السفينة، في الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الأحد على بعد 67 كيلومتراً شمالي بانكوك.

وكانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص –وهي ضعف حمولتها- عندما غرقت بعد ظهر الأحد في مدينة ايوثايا التي تبعد حوالى ساعة عن العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر، ووُجهت الاتهامات لقائد السفينة بالقيادة المتهورة وعدم احترام قواعد السلامة والملاحة.