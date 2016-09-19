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شاهد: قناص إسرائيلي يطلق رصاصا متفجرا على شاب فلسطيني

19/9/2016

وثقت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية لحظة قيام قناص إسرائيلي بإطلاق النار على شاب فلسطيني وهو على سطح منزله في مخيم الفوار غربي الخليل.

وأفادت المنظمة في تحقيق موثق بالفيديو أن الشاب محمد العمصي كان على سطح منزله يتحدث في هاتفه يوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول عندما ظهر قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي على السطح المقابل وأطلق عليه رصاصاً من نوع متفجر، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة في قدميه.

وقالت المنظمة إن التحقيق يؤكد أن الاحتلال يَستخدم هذا النوع من الرصاص المتفجر حتى لو لم يشكل المستهدف خطرا على الجنود، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية.

وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال قتلت شابا فلسطينيا آخر في المخيم في نفس اليوم، وأصابت 30 آخرين، باستخدام هذا النوع من الرصاص المتفجر.

وأكدت المنظمة أن الشاب محمد أبو هشهش الذي قتل في ذلك اليوم لم يكن يمثل أي تهديد أو خطر على أحد عندما أطلقت النيران عليه.

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