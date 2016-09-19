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شاهد: فيديو "بياني" يكشف طرق الهجرة عبر البحر المتوسط

19/9/2016

كل عام يلقى آلاف المهاجرين مصرعهم لدى محاولتهم عبور الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.

وأعلنت منظمة الهجرة العالمية، الثلاثاء 2 من أغسطس/آب، أن 257 ألف مهاجر وصلوا إلى أوربا عبر البحر المتوسط منذ بداية 2016، بينما لقي 3 آلاف و120  شخصا مصرعهم في هذا الطريق أو يعتبرون مفقودين.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية في "تويتر" أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين بلغوا السواحل الأوربية خلال الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و2 من أغسطس/آب 2016 يبلغ 257186 شخصا، ويعتبر 3120 لاجئا في عداد الضحايا والمفقودين.

وذكرت المنظمة أن اليونان تتصدر قائمة الدول الأوربية المتوسطية المستضيفة للاجئين، إذ استقبلت 160233 شخصا حتى الحادي والثلاثين من يوليو / تموز، وتليها إيطاليا ، حيث وصل إلى أراضيها 94062 مهاجرا بحلول التاريخ نفسه. من جانبها، استضافت إسبانيا حتى 30 من يونيو/حزيران 2476 شخصا، بينما استقبلت قبرص 28 مهاجرا.

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