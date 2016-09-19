شاهد: عشر صور ساخرة تلخص زيارة السيسي لنيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثارت زيارة السيسي إلى نيويورك الكثير من الجدل، خاصة اصطحابه وفودا ضخمة من البرلمانيين والفنانين والإعلاميين رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر.

ليموزين الزفة

كتب أمير بشاي على موقع فيسبوك "مصر فضيحة بجلاجل كالعادة، ماشي في أمان الله في نيويورك، ليه أشوف ليموزين عليه بوسترات السيسي وأعلام مصر جارر وراه أكياس زباله مليانة بلالين؟! اللي كنت ماشي معاهم علقوا من غير ما يعرفوا ده ايه أصلاً"

أما سليم عزوز فكتب على موقع فيسبوك "وقولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى!"

وكتب أحمد نصار على إنستغرام " الصين صنعت كل حاجة حتى مؤيدي السيسي"

في صورة لكابتن محمود بكر: واحد بيسألني مين دول يا كابتن، هاقوله فيهم واحدة مصرية بس، يقولي عرفتها ازاي، هقولوا: الوحيدة اللي عاملة حرف سي غلط.

الاستقبال

وعلق أخرون على الاستقبال المتواضع للرئيس المصري في نيويورك، حيث استقبله دبلوماسيون مصريون من دون وجود لأي مسؤول أمريكي.

وفي لقطة غريبة ظهر وسط مستبقلي الرئيس المصري من مؤيديه تمثال فرعوني، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.