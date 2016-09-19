شاهد: رضيع يأسر القلوب بصوت ضحكاته رغم تَجمُّد وجهه!

تنتظر كل أم بشغف وشوق تلك اللحظة التي يبدأ فيها رضيعها بالابتسام، وارتسام براءة الضحكة على وجهه الملائكي لكن هذه الأم الاسكتلندية يبدو أنها لن تحظى أبداً برؤية تلك التعبيرات البريئة على وجه وليدها ماكس.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، فإن ماكس بولام الرضيع الذي لم يتجاوز الـ8 أشهر من العمر، ولد بفتور عصبي يؤدي إلى شلل في عضلات الوجه فيما يعرف بمتلازمة موبيوس، وبالتالي لا تظهر على وجهه أية تعبيرات سواء بالعبوس أو الابتسام أو رفع الحاجب أو حتى الغمز بالعينين أو إغلاقهما أو تحريكهما يميناً ويساراً، فضلاً عن صعوبة حركة الفم.

ورغم أن الرضيع قد تجمدت ملامحه ولا يستطيع التعبير بها عن أي مشاعر تذكر، فإنه أسر قلوب الآلاف ممن سمعوا صوت ضحكاته البريئة والمذهلة المختفية وراء ملامحه المتيبّسة، والتي كما تقول الأم كانت السلوى الوحيدة لتقبل حالة رضيعها.

وقالت الأم نتالي بوزيويل (25 عاماً)، وكذلك الأب ستيفين بولام (27 عاماً) إن ضحكات ماكس الأخاذة والمشرقة ترفع معنوياتهما وتثلج صدريهما كثيراً وهي السلوى الوحيدة في كفاحهما لعلاجه من هذا المرض النادر، ويؤكدان أن من يسمع صوت ضحكاته المكتومة سيعرف أنها الأجمل في العالم.

وأضافت نتالي وهي أم لطفلين، أنها تألمت وبكت كثيراً حينما علمت بأنها لن ترى ابتسامة رضيعها، وكان الأمر غاية في الصعوبة لولا صوت ضحكات ماكس التي جعلتها تتقبل الأمر وتألفه فيما بعد.

ولفتت إلى أن ماكس يتصرف كأي رضيع طبيعي في مثل عمره فهو يبكي ويضحك ويثرثر ويتأمل الوجوه ويتحسسها بأصابعه لكن دون ظهور أية تعبيرات على وجهه، فقط تعرفه من خلال الصوت، ولأن تخيل الأمر صعب بالنسبة لبعض الناس قررت الأم تسجيل مقطع مصور لضحكات طفلها الرائعة ونشرها على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويخضع ماكس لعلاج طبيعي منتظم لتحسين قوته، كما سيخضع لفحص جراح تجميل عالمي لمناقشة أمر العملية الجراحية التي قد تمكنه من رسم ابتسامة وتعبيرات أخرى على وجهه، وتأمل الأم أن ترى ابتسامة رضيعها يوماً ما مرتسمة على وجهه.