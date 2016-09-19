شاهد: دمى بلاستيكية لتعليم الشباب الياباني تربية الأطفال

ماسايا كوريتا، شاب ياباني أعزب في الحادية والثلاثين من عمره، يهدهد دمية طفل مصنوعة من البلاستيك، ويقوم بتحميمه، قبل أن يلفه بعناية في غطاء.

لكن كوريتا لا يفعل هذا من أجل زوجته أو طفله القادم، فهو أعزب، لكنه يقوم بهذا أملا في أن تساعده هذه المهارات على الحصول على زواج مستقر.

هذه المهارات وغيرها يتعلمها العديد من الشباب الياباني هذا الأسبوع ضمن دورة تدريبية نظمتها شركة "إيكومين"، بهدف مساعدة الشباب الأعزب الساعي للزواج إلى تقديم أنفسهم كأشخاص مؤهلين للزواج.

ويتكون اسم شركة "إيكومين" أولهما "إيكو" يعني "تغذية" بينما تعني كلمة "مين" رجالا باللغة الإنجليزية.

وقال كوريتا إنه قضى الأشهر الستة الماضية بحثا عن زوجة عبر وكالات متخصصة في التزويج.

وأضاف أنه يأمل من خلال هذا التدريب أن يكون مؤهلا بشكل أفضل للزواج.

ويتضمن التدريب تعليم الراغبين في الزواج كيف يستطيعون تحميم الطفل وإلباسه ملابسه، كما يسعى إلى جعل الرجال ينظرون للطفل من منظور المرأة، وخوض تجارب خاصة بها مثل ارتداء سترة "حمْل" تزن سبعة كيلوغرامات.

كما تعلم المشاركون في التدريب كيف يتمكنون من تحسين عملية التواصل بين الزوجين، وتحديد الصفات التي قد لا تحبها المرأة في الرجل، حسبما أعلنت الشركة.

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي ينظم في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبلغ تكلفته 30 ألف ين ياباني (294 دولار أمريكي).