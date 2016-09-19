البث الحي
منوعات

شاهد: جراحات الركبة في الحلقة الأولى من برنامج "مع الحكيم"

19/9/2016

بثت قناة الجزيرة مباشر الأربعاء أولى حلقات برنامجها "مع الحكيم" والذي يهدف إلى توسيع المعرفة والثقافة الطبية والعلمية في قالب تحريري يعتمد على الزاوية الإنسانية.

و"مع الحكيم" برنامج طبي أسبوعي مدته 45 دقيقة يُقدم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة كل أربعاء على الهواء مباشرة.

ويقدم المحتوى المطلوب من خلال حالة طبية قبل وأثناء وبعد تلقيها العلاج في كل حلقة ومتابعتها بعد الشفاء على الهواء مباشرة.

ويهتم البرنامج بتقديم أحدث التقنيات الطبية المستخدمة وأحدث الجراحات ويستند إلى أحدث الأبحاث الطبية وتعريف المشاهد بها، ويعتبر "مع الحكيم" من البرامج النادرة التي تقدم خدمة المباشر في المجال الطبي.

واستضافت أولى حلقات برنامج "مع الحكيم" الدكتور إيمانويل توليسا، استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد الخير، استشاري التأهيل وطب الآلام. وناقشت الحلقة جراحة استبدال الركبة.

يمكنكم المشاركة بآرائكم واستفساراتكم في البرنامج كل أربعاء من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

0097444891935 / 0097444891936/ 0097444891937/ 0097444891938/

كما يمكنكم المشاركة عبر صفحة البرنامج على موقع فيسبوك https://www.facebook.com/m3alhakim/

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)