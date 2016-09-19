شاهد: تفجير عبوة مريبة قرب محطة قطارات في نيوجيرسي

قال رئيس بلدية مدينة إليزابيث إن الشرطة فجرت عبوة مريبة في وقت مبكر اليوم الاثنين (19 من سبتمبر/أيلول) بالقرب من محطة قطارات في المدينة الواقعة بولاية نيوجيرسي بسبب مخاوف من احتمال احتوائها على متفجرات.

يأتي هذا بعد تعرض الولايات المتحدة لثلاث هجمات في مطلع الأسبوع تشمل انفجار مساء السبت أسفر عن إصابة 29 شخصا في مانهاتن وحادث طعن في أحد المراكز التجارية في مينيسوتا أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وقال كريستيان بولويدج رئيس بلدية مدينة إليزابيث للصحفيين إن العبوة وضعت في حقيبة ظهر في صندوق للقمامة قرب محطة قطارات وحانة.

وأضاف أن رجلين كانا يرفعان القمامة في مدينة إليزابيث عثرا على حقيبة الظهر وأبلغا الشرطة بعدما لاحظا وجود "أسلاك وأنبوب".

وأضاف أنه تم العثور على ما يصل إلى خمس عبوات ناسفة محتملة في الحقيبة عند إخلائها.

وتابع أن فرقة المفرقعات طوقت المنطقة واستخدمت روبوتا لقطع سلك في محاولة لتفكيك العبوة لكنها تسببت في انفجار من دون قصد.

وأشار إلى أن السلطات عملت في وقت مبكر اليوم على إزالة العبوات الأخرى التي عُثر عليها في الحقيبة.

وقالت السلطات إن خدمة القطارات في محطة إليزابيث توقفت مؤقتا أثناء التحقيقات.

وهز انفجار قوي حي تشيلسي في مانهاتن في وقت متأخر يوم السبت بعد انفجار قنبلة في إناء طهي بالضغط.

وعُثر على عبوة مشابهة على مسافة قريبة في وقت لاحق تلك الليلة.

وجاء انفجار تشلسي عقب انفجار قنبلة أنبوبية صباح يوم السبت على مسار سباق للعدو في بلدة سيسايد بارك في نيوجيرسي.

ولم يُصب أحد بسوء في ذلك الانفجار وهو قيد التحقيق.