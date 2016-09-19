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شاهد: تعرف على حمية CSIRO المدهشة لإنقاص الوزن

19/9/2016

نصح الدكتور خالد المقدم، اختصاصي التغذية وعلوم الأطعمة، متبعي حمية سيرو CSIRO بضرورة ممارسة الرياضة بمعدل 10 آلاف خطوة يومياً، حتى لا تتحول البروتينات إلى دهون.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن الحمية التي أصدرتها المنظمة العلمية الأسترالية للأبحاث العلمية CSIRO تعتمد بشكل رئيسي على البروتين الذي يزيد معدل حرق الدهون بالجسم.

وأشار المقدم إلى ضرورة اختيار نوعية البروتين بحيث يمكن الابتعاد عن الدهون المشبعة، ومقدمو الحمية وفروا التسوق لزبائنهم عبر شبكة الإنترنت لمعرفة أماكن ونوعية اللحوم والخضروات والفواكه المناسبة لمتبعي الحمية.

ولفت إلى 3 أمثلة لوجبات من داخل الحمية فالإفطار عبارة عن لبن قليل الدسم وقطعة جبن وشرائح من الخيار والجزر وثمرة فاكهة برتقالة أو تفاحة أو كمثرى وقطعة خبز ويمكن استبدالها بثمرة موز.

أما وجبة الغداء فهي إما تونة أو لحم مشوي أو دجاج مشوي معه خضروات مشوية أو مسلوقة بدون زيوت وقطعة خبز وسلطة خضراء، والعشاء يجب أن يحتوي على بروتين فيكون مثلاً لبن حليب أو تونة أو دجاج مشوي مع شريحة خبز المصنوع من الحبوب الكاملة وشرائح خيار أو ملفوف، مؤكداً على أن تناول الفاكهة يكون بعد الأكل بساعة.

وصدرت هذه الحمية من قسم العلوم الصحيّة والتغذية في منظمة CSIRO، وهي جهة علمية قومية أسترالية تعد من بين كبريات المنظّمات البحثية العلمية في مجال إنقاص الوزن والحفاظ على الصحّة.

وتمتد حمية CSIRO على 12 أسبوعاً، حيث تساعدك على فقد 8 كيلوغرامات من وزنك، خصوصاً تلك الشحوم الزائدة حول الخصر والبطن، وهي حمية مبنية على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات، والتي تثير الشعور بالشبع، وبذلك تمنع الإحساس الجوع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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