شاهد: تشييع أردني استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي في القدس

شارك مئات المواطنين الأردنيين اليوم الاثنين في تشييع الشهيد سعيد العمرو، الذي قتل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يوم الجمعة، بزعم محاولته طعن جندي إسرائيلي في منطقة باب العامود.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، بينما ألقت نساء الزهور على موكب الجنازة التي نظمت ببلدة المغير الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا جنوب العاصمة عمّان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الحكومة الأردنية أكدت أنها "تتابع بشكل حثيث تفاصيل جريمة مقتل الشهيد سعيد العمرو في القدس المحتلة يوم الجمعة الماضي للوقوف على كافة حيثياتها".

وأضافت أن وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة محمد المومني التقى بالسفيرة الإسرائيلية في عمان الاثنين، وطلب منها كافة التوضيحات والمعلومات التفصيلية عن الحادثة والتحقيقات الجارية بشأنها لاتخاذ الموقف المناسب وفقا لتلك المعلومات.

وقال رمزي العمرو، أحد أقارب الشهيد سعيد العمرو (28 عاما)، إن الشهيد سافر إلى القدس يوم الخميس الماضي لزيارة المسجد الأقصى وزيارة أقاربه، داعيا الحكومة إلى التحقيق في مقتل قريبه.