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شاهد: "الصدى الصامت" في قلعة بعلبك الأثرية

19/9/2016

تستضيف قلعة بعلبك الأثرية في شرق لبنان، للمرة الأولى وعلى مدى شهر كامل، معرضا متعدد الوسائط يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين الفن المعاصر والآثار.

ويضم معرض "الصدى الصامت" أعمالا فنية متنوعة لتسعة من الفنانين من لبنان وخارجها تشمل منحوتات وتجهيزات صوتية وصورا فوتوغرافية وأشرطة فيديو ورسومات تنبثق من الفن المعاصر.

وتقول المسؤولة عن المعرض كارينا الحلو إن المعرض يهدف إلى لفت الأنظار إلى أهمية الآثار والحفاظ عليها من خلال حوارات مع الجمهور، مشيرة إلى أن كل أعمال الفنانين هي صدى لعلم الآثار

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