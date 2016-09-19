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شاهد: الريال يتخطى إسبانيول بهدفين ويعادل إنجاز برشلونة

18/9/2016

عادل ريال مدريد إنجاز غريمه برشلونة بتحقيقه فوزه السادس عشر على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم وجاء على حساب الفريق الكاتالوني الأخر إسبانيول خارج قواعده 2- صفر اليوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وهذا الفوز هو الرابع على التوالي لريال في الدوري والخامس من أصل 5 مباريات في جميع المسابقات بعد أن تغلب على سبورتينغ البرتغالي 2-1 الأربعاء في دوري أبطال أوربا، ليتصدر الترتيب مجددا برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط على غريمه برشلونة حامل اللقب ولاس بالماس اللذين تغلبا السبت على ليغانيس 5-1 وملقة 1-صفر على التوالي.

وعادل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الإنجاز الذي حققه برشلونة مع مدربه السابق جوسيب غوارديولا خلال موسم 2010-2011 بتحقيقه فوزه السادس عشر على التوالي في الدوري وتحديدا منذ خسارته أمام جاره اللدود اتلتيكو مدريد في "سانتياغو برنابيو" بنتيجة صفر-1 في 27 شباط/فبراير الماضي.

وستكون أمام النادي الملكي فرصة تحطيم الرقم عندما يستضيف فياريال في المرحلة المقبلة.

وخاض ريال مدريد اللقاء بغياب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب المرض والويلزي غاريث بايل بسبب إصابة في خاصرته، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب إصابة في "وتر اخيل"، ثم تعرض لضربة إضافية في أوائل اللقاء بإصابة البرازيلي كاسيميرو الذي ترك مكانه في الدقيقة 19 لمصلحة الألماني توني كروس.

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