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شاهد: افتتاح أكبر حديقة مائية عائمة في العالم بدبي

19/9/2016

افتُتحت بدبي في الآونة الأخيرة أكبر حديقة مائية عائمة في العالم تضم مزالج وأنفاقا ومسارات بها حواجز وعمليات قفز على وسائد وتسلق جدران للأطفال والكبار على السواء.

وتقع الحديقة العائمة على بعد مئات الأمتار من الشاطئ.

وتُقام الحديقة على مساحة 2700 متر مربع وتتسع لما يصل إلى 500 شخص وتأخذ شكل الشعار الجديد لمدينة دبي.

ويرى زوار الحديقة فيها متنفسا للكبار والصغار على السواء لممارسة السباحة والتسلق في الحديقة العائمة المقامة بأسلوب غابة للألعاب الرياضية وممارسة تمارين رياضية أثناء اللعب.

وتُضاف هذه الحديقة إلى قائمة طويلة من المشروعات التي تحطم الأرقام القياسية والفريدة من نوعها في دبي.

فدبي فيها أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة وأول مبنى إداري مُقام بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم وأول مشروع للمنازل العائمة في العالم كل منها عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

وافتُتحت الحديقة المائية العائمة في وقت سابق من شهر سبتمبر أيلول وهي متاحة لأي شخص يتجاوز عمره ثماني سنوات.

وارتداء سترة النجاة إلزامي أثناء التواجد في الحديقة المائية كما يُشترط أن يكون الزوار من القادرين على السباحة.

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