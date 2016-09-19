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شاهد: ارتفاع حصيلة غرقى سفينة الحجاج المسلمين بتايلاند لـ15

19/9/2016

تواصل فرق الاغاثة، اليوم الاثنين، بحثها في نهر شاو فرايا عن 11 تايلاندياً ما زالوا مفقودين غداة غرق سفينة تقل حجاجاً مسلمين ما أسفر عن وفاة 15 شخصا غرقا حتى الآن، كان آخرهم شخص توفي في المستشفى، وأصيب نحو 40 شخصاً في الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الأحد على بعد 67 كيلومتراً شمالي بانكوك.

وكانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص عندما غرقت بعد ظهر الأحد في مدينة ايوثايا التي تبعد حوالى ساعة عن العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بعمود خرساني في جدار ضفة النهر، وذكرت السلطات أن الضحايا تايلانديون ولم يكن هناك أي سائح في السفينة.

وعلق الركاب داخل السفينة – التي كان على متنها  ضعف حمولتها- في الحادث الذي وقع على بعد بضعة أمتار من ضفة النهر الذي يشهد تيارات عنيفة في موسم الأمطار وحركة الملاحة لآلاف السفن يومياً.

وقال ريوات براسونغ نائب حاكم ايوتايا إن عدد المتوفين تأكد الآن وهو 15 وهناك 11 مفقوداً، وأضاف أن 14 شخصاً ما زالوا في المستشفى، موضحاً أن عملية الانقاذ استؤنفت اليوم الاثنين للعثور على المفقودين، إلا أن تيارات المياه القوية تعوق عمليات البحث.

وقال سودي بوينغبيكول قائد شرطة ايوثايا إن قبطان السفينة سيلاحق بسبب تهور القيادة وعدم احترام قواعد الملاحة، وأضاف أن السفينة تتسع لـ50 شخصاً فقط وكانت محملة بأكثر من 100.

وتشهد تايلاند باستمرار حوادث سفن على طول السواحل أو بين الجزر، ويعبر نهر شاو برايا ايوثايا وبانكوك أيضاً ويستخدمه آلاف الاشخاص في تنقلاتهم اليومية.

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