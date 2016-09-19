شاهد: إنتر ميلان يفوزعلى يوفنتوس لأول مرة منذ 2012

أحرز البديل إيفان بريشيتش هدفا بضربة رأس ليفوز إنترناسيونالي 2-1 على يوفنتوس حامل اللقب في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي ويحقق انتصاره الأول على غريمه في ثماني مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ستيفان ليختشتاينر بهدف ليوفنتوس من مدى قريب بعدما قابل كرة عرضية من أليكس ساندرو في الدقيقة 66.

لكن ماوريو إيكاردي قائد إنترناسيونالي قد أدرك التعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض عقب دقيقتين.

وأرسل إيكاردي كرة عرضية متقنة من داخل المنطقة إلى بريشيتش الذي وضعها برأسه ببراعة في مرمى الحارس جيانلويجي بوفون في الدقيقة 78 وبعد تسع دقائق من مشاركته كبديل.

وتعرض إيفر بانيجا لاعب إنترناسيونالي للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعدما تلقى الإنذار الثاني لكن الفريق صاحب الأرض ألحق بغريمه يوفنتوس أول هزيمة في الدوري منذ الثامن من مايو أيار الماضي وأنهى سجله المثالي في الموسم الجاري.

وهذا أول فوز لإنترناسيونالي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ 2012 وأول انتصار على أرضه على غريمه منذ 2010.

وبقي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد تسع نقاط وبتأخر بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر الذي فاز 3-1 على بولونيا أمس السبت بينما أصبح رصيد إنترناسيونالي سبع نقاط وتقدم إلى المركز السادس.