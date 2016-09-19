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رائد صلاح: المشروع الإسلامي سينتصر على مشروع "كيري لافروف"

19/9/2016

رائد صلاح: المشروع الإسلامي سينتصر على مشروع "كيري لافروف"

أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أن المشروع الإسلامي الذي يسعى إلى الحرية الحقيقية وقيادة راشدة للعالم سينتصر في نهاية المطاف على ما وصفه بمشروع أو خارطة “أوباما بوتين” أو خارطة “لافروف كيري” التي تسعى إلى تقسيم المقسم في العالم العربي والإسلامي وترسيخ مخلفات سايس بيكو.

ودعا الشيخ وفق ما نقله عنه المحامي خالد زبارقة إلى ضرورة صياغة وعي جماعي محصن تجاه ظاهرة العنف التي تحتاج الداخل الفلسطيني.

وأضاف زبارقة لكيوبرس الشيخ رائد صلاح يواصل قضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف “بخطبة واد الجوز” ويمضي فترة سجنه في معتقل “رامون” بصحراء النقب.

وحول طبيعة الظروف التي يعيشها الشيخ في سجنه بعد أكثر من 4 أشهر على اعتقاله، قال زبارقة “إن الشيخ رائد، وكما أكد أكثر من مرة، يتعامل مع سجنه على أنه اعتكاف وصراع ارادات وأنه ستنتصر إرادته على إرادة سجانيه في مواجهه العنصرية والفاشية الإسرائيلية، كما أنه منهمك بالعبادة والتأليف والقراءة”. منوها إلى أن الشيخ كتب إلى الآن أكثر من 32 دفترا أفرغ فيها الكثير من الملاحظات والأفكار والمذكرات، بالإضافة إلى نظمه نحو 13 قصيدة مرتبطة بهموم وقضايا الأمة.

وحذر الشيخ رائد، حسبما نقل محاميه، من مخطط يهدف إلى تحويل دور أعضاء الكنيست العرب لدور مكمل لرؤساء السلطات المحلية ونزع صلاحياتهم وتجريدهم من أي دور سياسي.

ويشار إلى الشيخ رائد صلاح يقضي محكومية في السجن بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 18 من أبريل/ نيسان الماضي، بسجن الشيخ  لمدة 9 أشهر بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها بمدينة القدس الشرقية المحتلةقبل 9 سنوات.

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