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بلجيكا تطبق أول حالة "قتل رحيم" على طفل

19/9/2016

مظاهرة مناهضة للقتل الرحيم في بلجيكا – أرشيف

أعلنت بلجيكا تطبيق أول حالة قتل رحيم لقاصر في السابعة عشرة من عمره، استنادا لقانون القتل الرحيم الذي أقرته بلجيكا عام 2002 قبل أن تعدّله منذ عامين ليشمل الأطفال.

وتعد بلجيكا الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بهذا الإجراء دون تحديد لعمر المريض.

ولم تعلن السلطات الصحية عن اسم الطفل الذي طبق بحقه إجراء القتل الرحيم، كما لم تكشف ما إذا كان صبيا أم فتاة، لكنها أشارت إلى أن حالة الطفل كان ميؤوسا من شفائها.

وكانت بلجيكا قد أقرت القتل الرحيم عام 2002، ثم أجرت عليه تعديلات في عام 2014 لتصبح أول دولة في العالم تجيز القتل الرحيم للأطفال في أي عمر.

ووفقا لهذا التعديل، الذي تم إقراره بعد جدل واسع، يمكن للأطفال من أي عمر اختيار إنهاء معاناتهم مع المرض طالما كانوا قادرين على اتخاذ قرارات عقلانية، وكانوا في المراحل الأخيرة من مرض لا يُرجى شفاؤه.

ويتعين على الطفل المريض نفسه أن يتقدم بطلب القتل الرحيم، ليدرسه فريق من الأطباء وطبيب نفسي مستقل، كما يجب أن يحظى الطلب برضا الوالدين.

وبين عامي 2003 و2013 وصل عدد المرضى الذين خضعوا لإجراء القتل الرحيم في بلجيكا إلى 8752 شخصا، وفقا لسجلات اللجنة الوطنية المشرفة على هذا الإجراء.

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